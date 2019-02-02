0553 313 94 23

Sıtma salgını ülkeyi sarstı: 42 ölü

Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen 'Lassa sıtması' salgını nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:28
Sıtma salgını ülkeyi sarstı: 42 ölü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan salgında Bauchi, Benue, Ebonyi, Kaduna, Kogi, ve Taraba başta olmak üzere 16 eyalette 538 vaka tespit edildi.

1 ayda 42 ölü

Salgın nedeniyle bir ayda 42 kişi hayatını kaybetti. Nijerya hükümeti, "Lassa sıtması" nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan "Lassa sıtması", insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:28
  1. Lassa sıtması
  2. Nijerya
  3. acil durum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    1. Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
    2. Suya gömülen otomobilden kepçeyle..
    3. Futbol: TFF 2. Lig
    4. Melih Gökçek'e büyük şok! Twitter,..
    5. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    6. Halk otobüsü anne ile çocuklarına..
    7. Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti!
    8. Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. "C.Başkanımız talebini görmüş ki..."
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle..
    12. Adana'da korkutan deprem!
    13. Adana’da deprem mi oldu son dakika..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. AK Partili isimden flaş sözler!..
    16. Sıtma salgını ülkeyi sarstı: 42 ölü
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Akif Kemal Akay kimdir hangi..
    19. Bakan Çavuşoğlu'ndan Denktaş'a taziye..
    20. Erdoğan, İsrail Meclisindeki Arap..
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi