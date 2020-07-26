Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2020 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başarı sıralamaları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sıralama. ÖSYM tarafından, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada Muğla Sıtkı Koçman olacak olan öğrenciler Sıtkı Koçman Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2 yıllık

Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Yat Kaptanlığı başarı sırası 724280 taban puan 263,03301

Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret başarı sırası 1255453 taban puan 221,73253

Sıtkı Koçman Üniversitesi Lojistik başarı sırası 1104037 taban puan 232,52564

Sıtkı Koçman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1432099 taban puan 209,34799

Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği başarı sırası 695767 taban puan 265,71073

Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) başarı sırası 834908 taban puan 253,52609

Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık başarı sırası 830220 taban puan 253,90888

Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği başarı sırası 1104491 taban puan 232,49265

Sıtkı Koçman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1470363 taban puan 206,79485

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası 1317660 taban puan 217,32546

Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol başarı sırası 1301604 taban puanı 218,46890

Sıtkı Koçman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 1286036 taban puan 219,58576

Sıtkı Koçman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) başarı sırası 1533213 taban puan 202,67860

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası 1270554 taban puan 220,67885

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) başarı sırası 1474352 taban puan 206,52589

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri başarı sırası 1425111 taban puan 209,82636

Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 286871 - 322,96851

Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi 607188 - 274,61407

Sıtkı Koçman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 965399 - 243,22648

Sıtkı Koçman Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri 1349646 - 215,04244

Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri 1030026 - 238,17941

Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 1200862 - 225,53010

Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 1518918 - 203,59887

Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 528467- 283,54272

Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1022298 - 238,78873

Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık 750853 - 260,63640

Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık (İÖ) 971853 - 242,73592

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği 877206 - 250,12532

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turist Rehberliği (İÖ) 1184320 - 226,69797

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 4 yıllık

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