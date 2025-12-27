Site baronlarına Ak Parti tokadı! Fahiş aidat vurgunu bitiyor

Yıllardır "hizmet" adı altında vatandaşın cebine el uzatan, denetimsiz harcamalarla kiradan fazla aidat isteyen site baronlarına karşı büyük temizlik başlıyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve 2026 yılının ilk müjdesi olarak TBMM’ye sunulacak olan kanun teklifiyle, Türkiye genelinde 20 milyon vatandaşı ilgilendiren "aidat zulmü" tarihe karışıyor.

KAT MALİKİ "DUR" DİYECEK, VURGUN KESİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte sitelerde "ben yaptım oldu" devri sona eriyor. Demirbaştan temizliğe, bakımdan onarıma kadar her türlü hizmet önce projelendirilecek, ardından teklifler toplanacak. Bu teklifler kat maliklerinin onayına sunulmadan, vatandaşın rızası alınmadan tek bir kuruş aidat talep edilemeyecek. Şeffaflık gelince, suistimallerin önü bıçak gibi kesilecek.

HERKES SİTE YÖNETEMEYECEK: LİSANS ŞARTI GELİYOR

Apartman ve site yönetimleri artık "başıboş" bırakılmayacak. Taslağa göre;

Bakanlık Denetimi: Sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve lisanslanmış şirketler site yönetimi üstlenebilecek.

ŞEHİRLERDEKİ AİDAT REZALETİ

Analizlere göre aidat vurgununun en yüksek olduğu iller listesi, sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Muğla ve İstanbul başı çekerken, yeni kanunla bu rakamların makul seviyelere çekilmesi hedefleniyor:

Şehir Ortalama Aidat Muğla 2.600 TL İstanbul 2.480 TL Ankara 1.743 TL İzmir 1.512 TL

"KİRAMDAN FAZLA AİDAT" ŞİKAYETİ SON BULUYOR

Vatandaşın cebini sülük gibi emen, şatafatlı yönetim binaları ve gereksiz harcamalarla aidatları şişiren şirketlere karşı devletin eli artık sitelerin içinde olacak. AK Parti'nin bu hamlesiyle, dar ve orta gelirli vatandaşın üzerindeki "aidat kamburu" sökülüp atılacak.