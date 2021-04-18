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Ekonomi Sistemine mahalle esnafını da katıyor
Ekonomi

Sistemine mahalle esnafını da katıyor

E-ticaret platformu Getir, hizmetlerine bir yenisini ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:12:00 -
Sistemine mahalle esnafını da katıyor

Platform, ‘GetirÇarşı’ adlı hizmetiyle mahalle kasabının, manavının, fırınını milyonlarca müşterileriyle buluşturuyor. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Tütek, “Yakında devreye girecek ‘GetirÇarşı’ sayesinde kullanıcılarımız, mahallelerindeki alıştıkları ve sevdikleri esnaflardan alışveriş yapmaya devam edebilecek” dedi. Esnafı dijitalleşen dünyaya dahil etmeyi amaçladıklarını dile getiren Tütek, “Türkiye’de 2 milyonu aşkın işletmeyi ‘GetirÇarşı’ hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, yeni hizmetimiz sayesinde gelirini arttıracak” diye konuştu. ‘GetirÇarşı’ hizmetine İstanbul’dan start verilecek. Manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme katılacak. GetirÇarşı’ya üye olmak isteyen işletmeler panel.getircarsi.com/ form/on-basvuru adresinden başvurularını yapabilecek.

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