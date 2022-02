Sistemin baronlarına payanda olmak Odatv'ye düştü! Oytun Erbaş'tan Odatv'ye kapak

"Bana 'pazarcıdan bilim adamı mı olur' dediler. AK Parti olmasaydı akademisyen olamazdım" dediği ve Anadolu insanlarının akademik olarak önlerinin kesildiğini söyleyen Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Odatv ve onun kuyruğuna takılan solak medyanın hedefi oldu.

"Pazarcıdan bilim adamı mı olur"

"Mesela bana 'Pazarcıdan bilim adamı mı olur' demişlerdi" diyen Erbaş şöyle devam etti:

"İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, dil bilen... Hep böyle marketing olan... Giyimi kuşamı iyi olan... Onlar farklı böyle çay tutuşu, kadeh kaldırışı... Biz öyle değiliz."

"Biz Anadolu'dan gelmiş, bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız" ifadelerini kullanan Erbaş, "Hep kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışan çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" diye konuştu.

Odatv, AK Parti döneminden önce Oytun Erbaş'ın araştırma görevlisi olduğunu sözde ispatlayarak Erbaş'ın sözlerini çürütmeye çalıştı.

"Akademisyenlik için gitar şartı aranıyordu"

Odatv'ye konuşan Oytun Erbaş "Araştırma görevlilerini akademisyen saymıyoruz. Zaten araştırma görevlisi olmak için gitar aranmıyordu ama akademisyen olmak için aranıyordu" şeklinde konuştu.

"Pazarlarda pirinç sattım"

Tıp öğrencisiyken bile pazarcılık yaptığını söyleyen Oytun Erbaş Odatv'ye yaptığı açıklamada babasının "Ödemişli bir bankacı" olduğunu söyledi. Gerçek bir esnaf olduğunu söyleyen ve esnaf bir aileden geldiğini belirten Oytun Erbaş, "Babam bankacı onunla il il gezdik. Dedemlerle büyüdüm ben, dedem esnaftı. Pazarlarda pirinç sattım. Ödemişliyim" ifadelerini kullandı.

Başarısını görmezlikten gelip algı operasyonu yaptı

Şu andaki doçentliğinin AK Parti olmasaydı engelleneceğini söyleyen Oytun Erbaş'ı hedef alan Odatv, AK Parti öncesi araştırma görevlisi olduğunu ispatlama gayretine girişti.

"TUS'ta 7 defa derece yaptım"

Erbaş'ın başarısını görmezden gelen ancak kendisini engelleyen ve mobing uygulayanlara payanda olan Odatv, Erbaş'ın sitesinde yer alan özgeçmişinde AK Parti öncesinde araştırma görevlisi olduğu yer aldığını yazdı. 23 yaşında araştırma görevlisi olduğunu yazan Odatv, 7 defa TUS'ta dereceye girdiğini ve bilimsel başarılarını sayan Erbaş'ın "5.5-6 yaşında ilkokula gittim, ufak gittik biz 16 yaşında üniversiteyi kazandım. 22 yaşında bitirdim" sözlerini yazsa da başlıkta "AKP öncesi araştırma görevlisi" ifadelerini kullanarak algı operasyonu yaptı.

Bu şartı koyanları sorgulamadı: Akademisyenlik için gitar şartı

Akademisyenlik şartı için gitar çalmayı koyanları sorgulamayan Odatv'ye cevap veren Oytun Erbaş "Araştırma görevlilerini akademisyen saymıyoruz. Zaten araştırma görevlisi olmak için gitar aranmıyordu ama akademisyen olmak için aranıyordu" şeklinde konuştu.

Oytun Erbaş kimdir?

Oytun Erbaş'ın sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'in Ödemiş İlçesinde tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. TUS’ta 7 kez derece (ilk 10) yapmıştır.

İç Hastalıkları, Radyoloji, Fizyoloji ve Deneysel Tıp, Sinirbilim (Neuroscience) Anabilim Dallarında, Araştırma Görevlisi (2001-2012) olarak çalışmıştır. Kasım 2012 tarihinde Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesinde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzman olmuştur.

Mayıs 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. Ocak 2015 tarihinden itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne ait Gebze-Türkiye'de bulunan "DENEYSEL TIP ENSTİTÜSÜ'nün (İn-Vitro ve İn-Vivo Lab) Kurucusu ve Yöneticisidir.

Mayıs 2018 tarihinde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında Doçent Dr. ünvanı almıştır. İyi (C1) derecede İngilizce bilmektedir. Evli değildir.

Oksitosin ve Nöroproteksiyon konusunda Uluslararası alanda söz sahibidir. Otizm tedavisinde yeni tedavi ajanlarını literatüre katmıştır. İnflamasyon ve davranış, diyabet, metabolik sendrom diğer çalışma alanlarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletinde "EXPERIMENTAL MEDICINE" ve Turkiye' de "CEPHALINK" adlı laboratuvarların kurucusudur.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer Ödülü’’(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü’’(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır.

Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation ve kendisine ait Journal of Experimental and Basic Medical Sciences dergilerinin editörüdür.

Temel amacı Psikiyatrik ve Nörolojik hastalıklar (Özellikle Otizm) için çalışmalar yapmaktadır.