Sistemimizi İslamileştirmemiz lazım geliyor

Üç aylar geldi kapımıza Recep Şaban ve Ramazan. Allah nasip ederse iki ay sonra mübarek ramazan ayı. İnşallah oruçlarımızla namazlarımızla zekatlarımızla ibadetlerimizin kabul olması için Allah’a yalvaracağız. İnsanoğlu beşerdir hata yapabilir.Bizler melek değiliz. Melekler günah işlemezler. Allah’ın verdikleri görevleri yapmakla mesuldurlar. Allah azze ve celle insana nefis vermiştir. Nefis yaratılış gereği sahibine kötülükleri güzel göstermektedir. Ondan dolayı bazı kardeşlerimiz günah batağına dalıp nefsine zulmedebilmektedir. Üç aylar münasebetiyle bu kardeşlerimiz Allah’a tevbe ederek yoluna devam etmelidir.

Tevbe etmek kişiyi hiç günah işlememiş gibi yapmaktadır. Ebu Davud’ta gördüğüm bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Bir Müslüman günahlarından tevbe ettiği zaman hiç günah işlememiş gibi olur.” Bu münasebetle eğer bir Müslüman günah batağına dalmışsa bu aylar münasebetiyle günahlarına tevbe etmelidir. Tevbeyi yarına bırakmamalıdır. Çünkü yarına çıkacağımıza bir garantimiz yoktur da ondan.

Allah azze ve celle devletimizin çatısı altında kıyamete kadar yaşamayı nasip eder inşallah. Fakat burada ki sıkıntı sistemimizde. Sistem ahlaksızlığı fuhşiyatı ve çirkinlikleri emretmektedir. Bu ülkede üzgünüm ama ne namus ne mal ne can ne akıl ne de din emniyeti vardır. Her türlü ahlaksızlık zirve yapmış durumdadır. Sizler de biliyorsunuz ki daha dün seks partileri medyaya düştü. Daha dün hırsızlık için eve giren hırsızlar evin kadınını ve çocuğunu öldürdüler vb. Ülkede huzur yok. Yasalarımız caydırıcı değil ve kişiye göre değişmektedir. Öyle ise ne yapmalıyız, sistemi İslamileştirmemiz lazım gelmektedir.

Geçenlerde bir Avukatımızla beraber sistemi değiştirip, sistemi islamileştirmemiz durumunda hakimler ve savcıların durumunu konuştukta Avukat bey Nizamettin Hocam hiçbir şey olmaz. Adalet aynı şekilde hem de emin adımlarla yine yoluna devam eder demişti. Ülkemizin ve milletimizin bu varlık ve yokluk yıllarında kurtuluşu için sistemimizi İslamileştirmemiz lazım gelmektedir. Huzur İslamda.

Bir toplum yuvasında, sokağında pazarında ekonomisinde, eğitiminde, sağlığında, devlet işlerinde huzur ve mutluluk istiyorsa İslama bakmalıdır. Nasıl ki dedelerimiz, ninelerimiz Osmanlıların ömrü 650 sene olmuşsa Kur’an’a ve sünnete yapıştıklarından bizlerde yeniden Kur’an’a ve sünnete yapışarak yeniden büyük Türkiye’yi inşa edebiliriz.

Peygamberimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Bir millet ki Kur’an’a ve sünnete yapışırsa Allah ömrünü uzun tutar.” Öyle ise ne yapmalıyız Kur’an’a ve sünnete dönmemiz son çaremizdir. Aksi takdirde tarih sahnesinden silinmeyle karşı karşıya kalabiliriz Allah muhafaza.

Üç aylar münasebetiyle Recep Şaban aylarında bol bol oruç tutmalı ve namazlarımızı kılmalıyız. Ramazan ayında da ibadetlerimizi zirveye çıkarmalıyız. Huzur İslamda...