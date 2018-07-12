Sistem güçlü çarklarla işleyecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların belirlenmesinin ardından gözler ofisler ve kurul yönetimleri ile komisyonlara çevrildi. Ekonomi yönetiminde aktif rol alacak isimlerin atama süreçleri başlıyor. Göreve gelecek olan kurul, komisyon ve konsey üyeleri; öncelikle üretim, finans ve ticaret alanlarında kararların seri şekilde alınması için koordineli bir çalışma yürütecek. Cumhurbaşkanına bağlı çalışacak olan 4 ofis, 9 kurul, komisyon ve konseyde kimlerin olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO ziyaretinin ardından netleşecek.

Ekonomi alanında Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm, Finans ve Yatırım ofislerinin başkanlıkları için kulislerdeki hareketlilik devam ediyor.

FİNANS OFİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olarak çalışacak ofisin özellikle İstanbul Finans Merkezi’nin hayata geçirilmesi ve bölgesinde uluslararası ağırlığa sahip bir merkez olmasına öncelik verilecek. Bu ofiste görev alması beklenen iş dünyası ve akademisyenlerin başında ise İstanbul Finans Merkezi’ndeki çalışmaları ile öne çıkan Prof. Dr. Nazım Ekren ile Halk GYO Genel Müdürü Doç. Dr. Feyzullah Yetgin’in tecrübelerinden yararlanılması bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi’nin İslami Finans Merkezi’ne de ev sahipliği yapması konusunda Türkiye Katılım Bankaları Birliği yönetim kurulu üyeleri ve katılım bankaları genel müdürlerinin tecrübelerinden yararlanılacak.

YATIRIM OFİSİ

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayacak. Özellikle ‘Türkiye’nin otomobili’ girişiminde ön planda olan şirketler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tecrübelerinden faydalanılması bekleniyor.

TEKNOLOJİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak, öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek. Bu konuda başta TÜBİTAK olmak üzere üniversiteler, AR-GE merkezi yöneticileri ile özel sektörün çalışmalarına dikkat çekiliyor. ‘Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı’ diyen Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun da birikimlerinden istifade edilmesi bekleniyor.

İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

Türkiye’de daha çok insanın üretime katılması için yeni iş alanları ile kalifiye eleman yetiştirilmesi alanında yapılacak araştırma çalışmalarını yürütecek ve bu çalışmaların hayata geçirilmesini koordine edecek. Bugüne kadar büyük şirketlerin yönetiminde bulunmuş isimlerin yanı sıra bakanlık ve bürokraside görev almış tecrübeli isimlerden yararlanılacak. Hükümetin 2018 yılında 2 milyon kişiyi iş sahibi yapmak hedefi doğrultusunda kamu ve özel sektörle yakın işbirliğine gidilecek. Beyin göçünü önleyecek çalışmalarda bulunulacak.

BÜTÇEDE “FORSLU” DÖNEM

Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirilirken, bakanlık bünyesindeki bütçeye ilişkin görevler Cumhurbaşkanlığınca üstlenildi. Yeni sisteme uyum amacıyla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek izlenecek. Kamu idareleri bütçelerinin performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde olacak. Bütçeler, Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacak ve uygulanacak. Meclisin ekim ayında toplanması öncesinde ilk icraat, gelecek yılın merkezi yönetim bütçe kanun teklifi çalışmaları olacak.