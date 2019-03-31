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Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte Mustafa Sarıgül'ün oy oranı

Şişli'den gelen sonuçlara göre, DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül'ün aldığı oran belli oluyor.

31 Mart 2019 Pazar 18:28
Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte Mustafa Sarıgül'ün oy oranı

Şişli'den gelen sonuçlara göre, CHP'den istifa ederek  DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül'ün aldığı oran belli oluyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 18:28
  1. Mustafa Sarıgül
  2. Şişli seçim sonuçları

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