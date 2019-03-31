Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte Mustafa Sarıgül'ün oy oranı Şişli'den gelen sonuçlara göre, DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül'ün aldığı oran belli oluyor.

Şişli'den gelen sonuçlara göre, CHP'den istifa ederek DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül'ün aldığı oran belli oluyor.

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