Şişli'deki asansör davasında beraat kararı

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, sanıklardan dönemin TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu ve diğerlerini avukatları temsil etti. Müşteki avukatı Yıldız İmrek ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada beyanı sorulan sanıklardan Karaoğlu'nun avukatı Serdar Mermut, bilirkişi raporunda müvekkilinin bir suçu olmadığının açıkça belirtildiğini anlatarak, beraat talebinde bulundu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıkların, "görevi ihmal" suçunu işlediklerine dair savunmalarının aksini gösterir şekilde, mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Mahkeme, davada belirlenen 4 bin 360 liralık vekalet ücretinin Maliye hazinesi tarafından sanıklara ödenmesini de kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu'nun da arasında bulunduğu eski 6 TOKİ görevlisinin, "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.