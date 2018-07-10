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Şişli’de polis son anda böyle yakaladı!

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi üst geçide çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Bariyerlerden sarkan şahsı polis ekipleri kollarından yakalayıp yukarı çekmeye çalıştı. Polislerin elinden kurtulan kişi kendisini aşağı attı, itfaiyenin açtığı hava yastığına düşen şahıs yara almadan kurtuldu.

10 Temmuz 2018 Salı 08:35
Şişli’de polis son anda böyle yakaladı!

Olay, 02.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarında bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi intihar etmek için üst geçide çıktı. Şahsın bariyerlerden sarktığını görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açarken sağlık ekibi de hazır bekletildi. 

Alınan önlemlerin ardından müzakereci ile birlikte polis ekipleri üst geçide çıktı. Kişinin dalmasını fırsat bilen polis ekipleri şahsı kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. 5 polis tuttukları şahsı yukarı çekerken şahıs kendini aşağı bıraktı. Üst geçitten atlayan kişi itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. Hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu. Olay yerinde yapılan sağlık kontrolünden sonra kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 08:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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