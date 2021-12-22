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Yerel Şişli'de korkutan yangın
Yerel

Şişli'de korkutan yangın

İstanbul Şişli'de, 5 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurturıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 02:30:00 -
Şişli'de korkutan yangın

Kurtuluş Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta saat 22.30'da meydana gelen olayda, 5 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Bu sırada işten dönen bir bina sakini, yangını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bina içine dolarken, bazı bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Binanın girişindeki dairede mahsur bir kişi, pencerenin demir korkuluklarını kıran vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, elektrik panosunu saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bodrum katta mahsur kalan bir kadın da itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıktı. Bu sırada, 4'üncü kattaki dairesinden kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalışan bir kişi ise merdivenden düşerek kafasından yaralandı. Yaralıya ambulansta pansuman yapılarak müdahale edildi.

Merdiven düştü

Merdivenden düşerek yaralanan Fatih Yılmaz, Evimde oturuyordum. Işıklar birden yanıp yanıp sönmeye başladı, sonra da elektrik kesildi. Evin içine duman dolunca kedimi alarak dışarı çıkmak istedim. Kedim kaçtı gitti. Bir süre onu aradıktan sonra bulamayınca evden çıktım. Karanlıkta merdivenden inmeye çalışırken tökezleyip düştüm" dedi.

Korkulukları kırarak kurtarıldılar

Yangını fark ederek binadaki komşularını uyaran Ufuk Toprak, İşten dönmüştüm. Binanın önüne gelince dumanları fark ettim. Komşulara ve itfaiyeye haber verdim. Ev arkadaşım içeride mahsur kaldı. Pencerenin demirini kırarak onu ve köpeğimizi dışarı çıkardık" diye konuştu.

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