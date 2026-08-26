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Yaşam Şişli’de korkutan anlar: Koca ağaç iki otomobilin üzerine devrildi
Yaşam

Şişli’de korkutan anlar: Koca ağaç iki otomobilin üzerine devrildi

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Şişli’de korkutan anlar: Koca ağaç iki otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Şişli’de yol kenarındaki koca ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek park halindeki iki otomobilin üzerine çöktü. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası cadde ulaşıma kapatılırken belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Şişli’de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatılırken, ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Şişli'de korkunç olay
Şişli'de korkunç olay

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Şişli'de korkunç olay

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