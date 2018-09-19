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Şişli'de kapkaççıyı oto tamircisi yakaladı

Şişli'de bir banka şubesinden emekli maaşını çerken kadın kapkaça uğradı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
Şişli'de kapkaççıyı oto tamircisi yakaladı

Olay saat 10:30 sıralarında meydana geldi. Emekli maaşını çekip eve dönen Saliha Yaycı kendisini takip eden iki kapkaççının hedefi oldu. Darülaceze Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen kadının çantasını alan kapkaççılar kaçmaya başladı. Çantasını kaptıran Saliha Yaycı bağırarak kapkaççıların peşinden koşmaya çalıştı. Yaycı'nın çığlıklarını duyan oto tamircisi Nihat Karlı elinde çanta ile kaçan kapkaççıyı görünce peşinden koşup Donanma Caddesi üzerinde zanlıyı yakaladı.

Nihat Karlı çantayı Saliha Yaycı'ya teslim etti. Karlı yakaladığı kapkaççıyı çalıştığı oto tamirhanesinin önüne getirip polise haber verdi. Bir süre sonra gelen polis zanlı Hasan Ş.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kapkaç mağduru Saliha Yaycı "Çantamı kapıp kaçtılar. Esnaf arkadaşlar kapkaççıyı yakaladı. Çantamı bana teslim ettiler" diye konuştu. Yağcı daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Zanlıyı yakalayan Nihat Karlı "Elinde çanta ile koşanları ve bağrışmaları duydum. Çantayla kaçanı yakaladım, sonra kadın geldi çantasını teslim ettim. Kadın maaş çekmiş bankadan takip edip çantasını almışlar. Zanlıyı polise teslim ettik" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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