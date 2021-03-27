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Gündem Şişli'de eğlence mekanına baskın! 222 bin lira ceza kesildi
Gündem

Şişli'de eğlence mekanına baskın! 222 bin lira ceza kesildi

İstanbul Şişli'de kapalı olması gereken bir gece mekanında parti yapıldığı ihbarını alan polis güçleri, mekana baskın yaptı. İçerde yakalanan 70 kişiye toplam 222 bin 600 TL ceza yazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 08:49:00 -
Şişli'de eğlence mekanına baskın! 222 bin lira ceza kesildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak'ta bulunan eğlence mekânında parti yapıldığı ihbarı sonrası saat 04.00 sıralarında mekâna baskın yaptı.

Ekipler bina çevresinde önlem aldı

Polisin geldiğini gören bazı müşterilerin kaçması üzerine, ekipler bina çevresinde önlem aldı. İçeride bulunan kişilerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu gözlemlenirken, gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin de kapalı olduğu görüldü.

Polise direndiler

Polis, kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı. Kepengin açılması ile polis ekipleri mekâna girdi. Polislerin eğlence mekânına girmesi üzerine bazı müşteriler polis ekiplerine direndi. Bunun üzerine içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı.

222 bin lira ceza

Gece kulübünde bulunan 70 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekâna ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekândan ayrıldı.

Gazetecilere saldırdılar

Öte yandan, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından ceza kesilen bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

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Yorumlar

Eda

Neden bu tarz kani bozuk partilere daha yüksek cezalar verilmiyor bunu anlamis degilim zaten hepsi zengin serefsizleri.
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