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Şişli’de bir kafede turistlere dehşeti yaşatan şahıslar yakalandı

Şişli’de bir kafede oturan Arap turistleri silahla gasp edip yaralayan şahıslar yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:15
Şişli’de bir kafede turistlere dehşeti yaşatan şahıslar yakalandı

Şişli’de bir kafede oturan Arap turistleri silahla gasp edip yaralayan şahıslar yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şahıslar adliyeye sevk edildi.


Olay, Şişli Halaskargazi Caddesinde, 16 Ağustos Cuma günü gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir kafeye motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, o esnada kafede oturan Suudi Arabistan vatandaşı A.S (35). ve kardeşine silahlarını doğrultarak masa üzerinde bulunan paraları almak istedi. Arap turistlerin karşı koyması sonrası, şüpheliler önce yere daha sonra A.S’nin dizine ve bileğine silahıyla ateş etti. Şüpheliler daha sonra masadaki içinde 500 TL bulunan el çantasını ve cep telefonlarını çalarak motosikletlerine binip oradan uzaklaştı. İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Dizine ve bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan A.S. ise olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri, çevresi ve 3 ayrı ilçede 300 kamera üzerinde yapılan incelemelerinin ardından şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Ekiplerce sürdürülen çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen şüpheliler, 20 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen operasyonla Eyüp’teki ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araç ise evin iki sokak ötesinde park halinde bulundu. Gasp olayında kullandığı değerlendirilen ruhsatsız silah ise şahısların evinde yapılan aramada ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Ferhat K. (19) ve Doğan K. (19)’un benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.


Şişli’de bir kafede Arap turistleri gasp edip yaralayan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların motosikletle kafeye geldikleri, turistlere silah doğrulttukları, turistler direnince üzerlerine ateş ettiği, daha sonra masadaki çanta ve telefonları alıp aynı motosiklete binerek oradan uzaklaştıkları görüldü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:15
  1. doğa

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