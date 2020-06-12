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Aktüel

Şişli'de ambulans çalan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 04:40:52 -
Şişli'de ambulans çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de hastane önünden ambulans çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine ait ambulansın bir şüpheli tarafından çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Hastane önünden ambulansı alarak kaçan zanlı, Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulans ise bağlı bulunduğu hastaneye teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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