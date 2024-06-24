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Gündem Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
Gündem

Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:47:00 -
Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

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