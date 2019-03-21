Şişli anket sonuçları İstanbul Şişli'yi kim kazanıyor? Yerel seçim 2019

Şişli 31 Mart seçimlerinde sonuçları en çok merak edilen yerlerden biri. CHP’den istifa edip DSP Şişli Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül, "Şişli'nin ışığı söndü, seni yine görmek istiyoruz dediler. Böyle bir talep gelmemiş olsa aday zaten olamazdım" dedi. Sarıgül, Şişli’de oylar bölünür mü? Soruya CHP ile DSP arasında büyük bir oy farkının olduğunu söyledi. Peki Şişli’de anket sonuçları ne diyor? Gezici anketine göre Mustafa Sarıgül, CHP'yi kalesi olarak gördüğü Şişli’de sandığa gömecek. İşte Şişli yerel seçim 2019 anket sonuçları...

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Mustafa Sarıgül Şişli’de oylar bölünür mü sorusuna verceği cevapta: “Rakiplerime başarılar diliyorum. Bizim Şişlili yuttaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Ben 2009 senesinde DSP'nin adayıydım. 2009 seçiminde yüzde 54 oy aldım. CHP'nin adayı Muharrem Sarıgül Bey de yüzde 19 oy aldı. Bizim aramızda çok büyük bir fark var. Oyları bölmekle ilgili bir sorunumuz yok. CHP'nin kurumsal kimliği benim için her şeyin üzerindedir. Bütün demokrat solcuların başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi. Peki anket sonuçları Şişli için ne diyor?

Seçimlere sayılı günler kala Gezici Araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul'un en çok merak edilen ilçesi Şişli'de Mustafa Sarıgül yerel seçim yarışını açık ara önde götürüyor. İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili yapılan araştırmada, halkın yüzde 50,1’i DSP’den Mustafa Sarıgül’e oy vermek istediğini ifade etti.

CHP Şişli'de sandığa gömülüyor

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 50,1'i DSP'den Mustafa Sarıgül' e oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 32,9'u CHP'den Muammer Keskin'e oy vermek istediğini belirtmektedir..

İşte Gezici anketin yayınladığı Şişli sonuçları:

CHP adayı Keskin: AK Parti, DSP değil ben öndeyim

CHP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Muammer Keskin, kendi yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Keskin, "Biz kendi yaptığımız ankette AK Parti ve DSP’nin açık ara önündeyiz. Benim kendi yaptığım anket çok daha kıymetli, çünkü şu anda dolaşmadığım yer kalmadı" dedi. Keskin, "Şişli'de siyasi yapı olarak Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir yapıdır. Şişli halkı bilinçli, birikimli, çağdaş, laik bir halktır. Ortak yaşamın ne kadar önemli olduğunu bilen bir halktır. Ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. 31 Mart akşamı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarışı göğüsleyeceğiz ve AK Parti ile DSP adayının aldığı oydan fazla oy alacağız." ifadesini kullandı.