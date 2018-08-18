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Şişko Nuri hayatını kaybetti!

Türk sinemasında emektar isimlerinden 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:38
Şişko Nuri hayatını kaybetti!

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

SITKI SEZGİN KİMDİR?

Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949’da Samsun’da doğdu.

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:38
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