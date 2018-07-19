Şişkinlik sorunuyla nasıl baş edilir?

ŞİŞKİNLİĞİ TETİKLEYEN BELİRTİLER:

SÜT ÜRÜNLERİ:

Uzmanlar süt ya da peynir, yoğurt, dondurma gibi süt ürünlerini tüketmenin şişkinlik problemine neden olabileceğini belirtiyorlar.

Laktoz duyarlılığı olanların, badem, hindistan cevizi ve pirinç sütü gibi bitkisel içerikleri tüketmelerinin daha yararlı olabileceği biliniyor.

MEYVE VE SEBZELER:

Elma, armut, muz, kuru üzüm, kuşkonmaz, brüksel lahanası, lahana, brokoli gibi bazı sebzelerin, sindirim sırasında parçalanması zor olan kompleks nişasta ve şeker içerdikleri biliniyor.

Aslında bunlar günlük diyet için oldukça önemli ve listeden çıkarılması zor olan besinler.

Dolayısıyla şişkinlik sorunuyla karşılaşmamak için bu sebzeleri kolayca sindirmenize yardımcı olacak şekilde, pişirerek tüketmeye çalışın.

Meyveleri de küçük porsiyonlara bölerek yiyebilirsiniz.

FASULYE TÜRLERİ:

Vücudumuz tarafından normalde sindirilemeyen bir şeker türü olan oligosakkarit içerdikleri için fasulye türleri, tüketildikten sonra kalın bağırsağa ulaştığında, burada bulunan bakteriler tarafından tüketilerek şişkinliğe sebep olabilirler.

Pişirilmeden önce kuru fasulyenin suda bekletilmesinin nedeni de bu aslında.

Fasulyenin suda beklediği zaman besin değerini kaybetmediği; ama şişkinliğe neden olan oligosakkaritlerin miktarında azalma olduğu biliniyor.

SAKIZ:

Şişkinlik sorunu yaşamaya neden olan şeylerden biri de sakız çiğnerken yuttuğumuz bir miktar havadır.

Uzmanlar, şekersiz sakızların içeriğinde bulunan sorbitol ve ksilitol gibi bazı maddelerin bağırsaktaki bakteriler tarafından fermente edildiğini ve daha fazla şişkinliğe sebep olabileceğini belirtiyorlar.

YAĞLI BESİNLER:

Yağlı besinlerin sindirimi yavaşlattığı ve bu nedenle şişkinliğe neden olabildiği biliniyor.

YAPAY TATLANDIRICILAR:

Gazlı içecekler, sakızlar ve şekerlerin yanı sıra pek çok hazır gıda ürününde ve düşük kalorili diyet ürünlerde de bulunan yapay tatlandırıcıların vücut tarafından sindirilemediği biliniyor.

BAHARATLI BESİNLER:

Bu tür besinler de mide asidini tetiklediği için şişkinlik sorununa yol açabiliyor.

ŞİŞKİNLİĞİ AZALTMAYA YARDIMCI OLAN BESİNLER:

Yabanmersini: Doğal idrar söktürücü özelliği olduğu ve fazla sıvıyı dışarı atmaya yardımcı olduğu biliniyor.

ZENCEFİL:

Ödem giderici özelliğiyle biliniyor.

YEŞİL ÇAY:

Metabolizmayı hızlandırıcı ve ödem giderici etkisi bulunuyor.

SALATALIK:

Midedeki şişkinliği azaltmada yardımcı olduğu biliniyor.

TAM TAHILLAR:

Gluten duyarlılığı yaratmalarını bir tarafa bırakırsak yüksek oranda lif içerdikleri için sindirim açısından yardımcıdırlar.

SU:

bağırsaktaki besinlerin hareket etmesini sağlayarak sindirim sürecine yardımcı olur.

ELMA SİRKESİ:

mineraller ve potasyum açısından zengin olduğu için besinlerin sindirilmesine yardımcı olur.

ANANAS:

‘Bromelain’ adı verilen bir enzim içerdiği için sindirim sürecine yardımcı olduğu biliniyor.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.