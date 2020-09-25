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Dünya Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 00:38:00 - 2020-09-25 00:39:29
Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'da sosyal medya kullanıcıları, darbeci yönetimi zora sokacak bir çağrı yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları, ülkede bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında bulundu.

Sürgünde olan Mısırlı muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin beraberinde aktivistler ve muhaliflerin gösteri çağrısı yaptığı "25 Eylül - öfke cuması" etiketi, Mısır'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ilk sıralarda yer aldı. Yapılan çağrılara kentlerden de köylerden de olumlu cevaplar geldi.

Mısırlı muhalif iş adamı Ali, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, devrimin, Mısır'ı Sisi'nin elinden kurtarana kadar süreceğini bildirdi.

Sürgünde olan Mısırlı muhalif iş adamının darbeci rejim karşıtı gösteri çağrısından sonra 20 Eylül tarihinde başlayan eylemler, Asyot ve Giza kentlerinde dün gece boyunca sürmüştü.

İspanya'da yaşadığı ifade edilen Muhammed Ali, 20 Eylül 2019 tarihinde yaptığı darbeci Sisi rejimine karşı halkın protesto düzenlemesi çağrısını, gösterilerin birinci yıl dönümü 20 Eylül'de tekrarlamıştı.

Geçtiğimiz yıl çağrılara uyarak meydanlara çıkan göstericiler gözaltına alınmış fakat ardından birçoğu serbest bırakılmıştı.

Diğer yandan, Uluslararası Af Örgütü, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, geçen sene darbeci Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesi ile tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu da darbeci Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu.

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