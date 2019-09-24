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Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan'a bağlı birlikler halka sokağa çıkması için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamadagöstericilerin korunacağı taahhüdü verildi.

24 Eylül 2019 Salı 10:36
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

Middle East Monitor'de yayınlanan habere göre Mısır ordusu Sisi'nin görevden alınmasını istedi.

Halkı sokağa davet ettiler

Söz konusu haberde, "Mısır ordusundaki memurlar, halkı sokağa çıkmaya ve rejime son vermeye çağırdılar" denildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan'a sadık kaldıklarını duyuran Mısır Subay Cephesi, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Mısır Subay Cephesi, halkın sokağa çıkmasını, onları koruyacaklarını duyurdu.

Dr. Mahmoud Refaat, grubun resmi sözcüsü olarak seçildi. Refaat, haberi doğrularken, askeri birliklerden "Mısır'ın onurlu askerleri" olarak söz etti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:36
  1. sisi
  2. mısır ordusu
  3. halk
  4. protesto

YORUM YAZ

  • Bağrı yanıkBağrı yanık27 dk önce
    Demekki yeni firavun buldular.
  • DmrcDmrc28 dk önce
    Çok ilginç başka işler dönüyo gibi geliyo
  • adnanadnan31 dk önce
    gecen yıl yazmıştım sisi o genci asmakla fitili ateşledi diye inşallah gider ABD köpeği
  • mniksekmniksek34 dk önce
    ZÜLÜMLE ABAD OLANIN AHİRİ BERBAT OLUR SÖZÜ BİR KEZDAHA TESCİLLENECEK İŞALLAH...

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