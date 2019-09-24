Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan'a bağlı birlikler halka sokağa çıkması için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamadagöstericilerin korunacağı taahhüdü verildi.

Middle East Monitor'de yayınlanan habere göre Mısır ordusu Sisi'nin görevden alınmasını istedi. Halkı sokağa davet ettiler Söz konusu haberde, "Mısır ordusundaki memurlar, halkı sokağa çıkmaya ve rejime son vermeye çağırdılar" denildi. Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan'a sadık kaldıklarını duyuran Mısır Subay Cephesi, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Mısır Subay Cephesi, halkın sokağa çıkmasını, onları koruyacaklarını duyurdu. Dr. Mahmoud Refaat, grubun resmi sözcüsü olarak seçildi. Refaat, haberi doğrularken, askeri birliklerden "Mısır'ın onurlu askerleri" olarak söz etti.

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