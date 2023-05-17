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Gündem Şişirdikleri Kılıçdaroğlu'nu şimdi yerden yere vuruyorlar! İsmail Saymaz: Hepsi büyük fiyaskoydu
Gündem

Şişirdikleri Kılıçdaroğlu'nu şimdi yerden yere vuruyorlar! İsmail Saymaz: Hepsi büyük fiyaskoydu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 23:32:00 -
Şişirdikleri Kılıçdaroğlu'nu şimdi yerden yere vuruyorlar! İsmail Saymaz: Hepsi büyük fiyaskoydu

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' seferlerini yerden yere vurarak, "Hepsi büyük fiyaskoydu" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden önce sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya 'icazet' seferlerinde bulunmuştu. CHP lideri, ziyaretleri sırasında büyük fiyaskolara imza atmış, kendisiyle beraber seyahat eden gazetecilerin dahi tepkisini çekmişti.

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti. CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri kulak arkası etmiş, "Hamburger yemeye gittik" diyerek kendisine gelen tepkileri kulak arkası etmişti.

"300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim"

İkinci durağı İngiltere olan Kılıçdaroğlu, "Gençler parayı buldum, 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun Londralı tefecilerle anlaştığı, 'temiz para' diyerek algı yaptığı paraların neye karşılık verileceği ise yanıt bulmamıştı.

Daha sonra Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, aynı gün İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verilen 'hapis' cezası sonrasında yurda dönmemesi nedeniyle sert tepkilere maruz kalmıştı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayıp yerden yere vurdu.

"Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu"

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, "Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı." diye konuştu.
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