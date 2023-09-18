Sisi'den skandal Türkiye kararı! 'Vatandaşlık vermeyeceğiz' diyerek duyurdular

Mısır yönetimi, Türkiye'de dünyaya gelen Mısır asıllı çocuklara vatandaşlık vermeyi reddediyor.

Bu nedenle Mısır asıllı çocuklar Türkiye'de herhangi bir vatandaşlığa sahip olmadan yaşıyor.

Mısır yönetimi, yurtdışında doğan Mısır asıllıları vatandaşlığına tanımlamak için doğum belgelerinin kendisi tarafından düzenlenmesini zorunlu kılıyor.

Mısır kimliğini temin edemedikleri nedeniyle seyahat edemeyen aileler, çocuklarını Mısır dışında yaşadıkları ülkelerdeki hizmetlerden yararlandıramıyor.

Türkiye'de ikamet ve nihai vatandaşlık başvuran kişilerin asıl memleketlerinden istenen belgeleri getirip ibraz etmesini gerektiriyor.

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İkamet belgesine sahip şahısların yeni doğan çocuklarının bile vatandaşı oldukları ülkeden belgelere sahip olması şart koşuluyor.

Mısırlılar, doğan çocuklarının hastane belgelerini Mısır'daki yakınlarına gönderip, Kahire'deki Pasaport, Göçmenlik ve Vatandaşlık Genel İdaresi'nden doğum belgesi almalarını talep ettiler.

Ancak ilgili kurumlara başvurulmasına rağmen Türkiye'de yaşayan Mısırlı ailelerinin yakınları olumlu bir yanıt alamadı. Habere göre bu konuda başvuru yapan kişiler, "güvenlik soruşturması"ndan geçemedi.

Mısır anayasasına göre Mısır vatandaşı kişilerin çocukları da Mısır vatandaşı olma hakkına sahip.

Fakat Türkiye'de ikademet eden bazı Mısırlılar, Sisi yönetimi muhalifi oldukları iddiasıyla çocuklarına vatandaşlık verilmediğini düşünüyor.

Aynı olaydan muzdarip başka bir aile de, siyasi meselelerle bir alakalarının bulunmamasına rağmen çocuklarına vatandaşlık verilmediğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News