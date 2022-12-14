Sisi’den skandal hamle! Sende hiç utanma yok mu?
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzalandığı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarında hak iddia eden başkanlık kararnamesi resmen yürürlüğe girdi.
Katar'daki Dünya Kupası etkinliğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin el sıkışması sonrası Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzalandığı gibi Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının kesinleştirilmesi için Mısır'ın da buna paralel bir yaklaşım sergilemesi bekleniyordu. Mısır Devlet Başkanı Sisi'den beklenmedik bir hamle geldi.
Mısır'ın Libya-Türkiye mutabakatının belirlediği bölge üzerinde hak ilan eden Sisi'nin 595/2022 sayılı başkanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnamede "Mısır'ın karasularının sınırları Mısır-Libya kara sınırının 1 numaralı noktasından başlayarak 12 deniz mili mesafe boyunca 8 numaralı noktaya ulaşır ve böylece Mısır'ın batı deniz sınırı 8 numaralı noktadan kuzey yönünde başlar" ifadeleri yer aldı.
KAYNAK: HABER7