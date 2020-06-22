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Dünya

Sisi'den orduya korkunç talimat

Mısır'ın darbeyle yönetime geçen Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi, orduya ülke içinde ve ülke dışında yapılması muhtemel operasyonlar için hazır olması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:50:00 - 2020-06-22 14:02:53
Sisi'den orduya korkunç talimat

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ülkenin batısına hakim ve BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile ülkenin doğusunu darbeyle ele geçiren Halife Hafter'a bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu (LNA) yıllardır savaşıyor. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ise LNA'yı destekleyen ülkeler arasında bulunuyor.

Orduya 'hazır olun' talimatı

Reuters'tan aktarılan habere göre; Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi orduya ülke çıkarlarını korumak için yurtiçinde ve yurtdışında operasyon gerçekleştirmeye hazır olması çağrısında bulundu. Mısır'ın batıdaki komşusu Libya ile 1200 km'lik sınırı bulunuyor. Sisi, ülkenin batısındaki askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti. Sisi, pilotlara ve özel kuvvetler personeline yaptığı konuşmada "Burada, sınırlarımızın içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" dedi.

"Direk müdahale hakkımız meşruiyet kazandı"

Sisi, Mısır'ın Libya'ya müdahale etme konusunda hep çekingen olduğunu ancak artık durumun farklı olduğunu söyledi ve ekledi, "Mısır devleti tarafından herhangi direkt bir müdahale artık uluslararası meşruiyet kazanmıştır." Sisi Mısır ordusunun "bölgedeki en güçlü ordulardan biri" olduğunu ifade etti. Sisi, "Bu aklı başında bir ordu; öyle bir ordu ki sadece koruyor, kimseyi tehdit etmiyor... Bu bizim asla değiştirmeyeceğimiz stratejimiz, düşüncemiz ve prensibimiz" dedi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

gökay

bunun nesi korkunç
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Tr.

Keşke aynı erkekliği İsraile karşıda göstermeni bekleriz.
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