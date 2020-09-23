Sisi'den BM’de Libya tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, koronavirüs nedeniyle on-line olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile konuştu.

Etiyopya'nın Mavi Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'ın Mısır halkını endişeye düşürdüğünü belirten Sisi, Sudan ve Etiyopya ile neredeyse 10 yılın müzakere ile geçtiğini, bu yıl da arka arkaya müzakerelerin yapıldığını ancak istenilen sonucun alınamadığını söyledi.

"Gerekeni yaparız"

Sisi Libya ile ilgili yaptığı açıklamada ülkedeki tüm tarafların siyasi müzakereye dönmesini desteklediklerini ve tek çözümün bu olacağını söyledi.

Sisi, Sirte ve Cufra hattının aşılması halinde milli güvenlik ve halkın selamiti için Mısır'ın buna karşı duracağını söyledi.

Sisi Mısır Ordusu'na uluslararası operasyon için yetki vermişti.