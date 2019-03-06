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Sisi'den ABD yalakalığı: 156 kiliseyi yasal hale getirdi

İdam tartışmaların odağındaki darbeci Sisi yönetimindeki Mısır hükümeti, ABD’nin desteğini alabilmek için ülkedeki lisansız 156 kiliseyi yasal hale getirerek, haklarının korunacağını açıkladı. Bu kararın, geçen hafta ülkeyi ziyaret eden ABD Kongresi heyetiyle yapılan toplantıdan sonra alınması dikkat çekti.

06 Mart 2019 Çarşamba 01:08
Sisi'den ABD yalakalığı: 156 kiliseyi yasal hale getirdi

Hukuk dışı idam kararlarıyla tepkilerin odağındaki darbeci Sisi hükümeti, ABD desteğini alabilmek için, ülkedeki 156 lisanssız kiliseyi yasal hale getirdi. Hükümet, yasallaştırma kararının, "hayatın ve dini kurumların korunması için sivil korunma şartlarına uymanın kritik önemini" olduğu için alındığı söyledi. Sisi'nin, kiliseleri yasal hale getirme kararını, birkaç gün önce Kahire'de ABD Kongresi heyetiyle yapılan toplantıda, ‘Yahudiler'in Mısır'a dönmesi kararlaştırıldı' açıklamasından sonra alması, dikkat çekti.

Salı günü yapılan Mısır hükümeti, 156 kilisenin ve ülkede ruhsatsız bir binanın yasallaştırılmasını onayladı. Hükümet bugün yaptığı açıklamada, 156 kiliseyi ve ona bağlı bir hizmet binasını yasallaştırma kararını onayladığını ve Şubat 2017'den bu yana 783 kilise ve binaya bağlanan kiliselerin ve binaların sayısını belirttiğini açıkladı.

Güçlendirme kararı hayatın ve dini kurumların korunması içinmiş

Gerekçelendirme kararı, "hayatın ve dini kurumların korunması için sivil korunma şartlarına uymanın kritik önemini" vurguladı.2016 yılında Mısır tarafından onaylanan kiliselerin inşa edilmesi ve onarılması kanununa göre, kiliselerin statüsünün yasallaştırılması talebine, başvuru tarihinden itibaren en geç 4 ay içerisinde karar verilir, talebin reddedilmesi durumunda, reddetme kararına gerek duyulmalıdır.

Nüfusun yaklaşık 15 milyonu Ortodoks

Bu yılın başlarında sivil toplumun yerel insan hakları raporlarına göre, üç Mısır kilisesi (Ortodoks, Evanjelik ve Katolik) hükümete lisanssız kiliselerin ve hizmet binalarının (kiliselere bağlı) düzenlenmesi için yaklaşık 3.730 talepte bulundu.Mısır'daki Hıristiyanların tahmini sayısı, 2015'teki kilise tahminlerine göre, 104 milyon nüfus sayımına göre ülkenin toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık 15 milyonu, çoğunlukla Ortodoks'udur.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 01:08
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