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Sisi ve Netanyahu'dan Sina'da karanlık iş birliği! İşte detaylar

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Amerikan CBS televizyonuna verdiği söyleşide, ülkesinin İsrail ile Sina yarımadasında işbirliğini yaptığı açıklamasından sonra, Sisi ve Siyonistler arasındaki karanlık ortaklığa dair flaş detaylar ortaya çıktı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:03
Sisi ve Netanyahu'dan Sina'da karanlık iş birliği! İşte detaylar

The New Arab internet sitesinin Arapça versiyonunda yer alan habere göre, İsrail ve Mısır arasındaki işbirliği, Abdülfettah el-Sisi’nin 2013'te henüz Savunma Bakanı olarak görev yaptığı zamana uzanıyor. Kaynaklar Sisi ile İsrail arasında Sina yarımadasını hedef alan gizli bir koordinasyon yapısının kurulduğunu belirtiyor.

Özel askeri birlik kurdu

Sisi yönetimi ile İsrail arasında Sina yarımadasında kurulan özel yapının ilerleyen yıllarda hızla büyüdüğü belirtiliyor. Buna göre İsrail sadece Sina'dan sorumlu özel bir askeri tugay ve bir istihbarat birimini hayata geçirdi. Kurulan istihbarat biriminin İsrail iç istihbarat servisi Shit-Bet'e bağlı görev yürüttüğü de konuya yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Mısır ve İsrail arasındaki ortak mekanizmanın bölgede yerleşik kimi gruplar dışında, Gazze'nin yönetimini elinde tutan İslami direniş örgütü Hamas'ı da hedef aldığı açıklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:03
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Sisi-Netanyahu iş birliği
  4. Abdülfettah el-Sisi
  5. Binyamin Netanyahu
  6. kirli ittifak

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