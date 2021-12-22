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Dünya Sisi tek parti dönemine özendi! “Ilımlı tefsir” hazırlatıyor
Dünya

Sisi tek parti dönemine özendi! “Ilımlı tefsir” hazırlatıyor

Mısır’da darbeci Sisi ve ekibinin “ılımlı İslam’ı yansıtacak ve aşırılığa karşı mücadele edecek” yeni bir Kur'an tefsiri hazırlatmak için kolları sıvadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:18:00 -
Sisi tek parti dönemine özendi! “Ilımlı tefsir” hazırlatıyor

Münübe Yılmaz

Türkiye’de, tek parti döneminde hayata geçirilmek istenen “materyalist Kur’an meali” projesinin bir benzeri Mısır’da uygulanmaya çalışılacak…

Mısır’da darbeci Sisi ve ekibinin, kendi zulümlerine uygun Kur'an tefsiri hazırlatmak için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Arap medyasına yansıyan haberlere göre, Mısır Senatosu Din Komitesi, “ılımlı İslam’ı yansıtacak ve aşırılığa karşı mücadele edecek” yeni bir Kur'an tefsirini formüle etme teklifini gündemine aldı. Haberlerde, Mısır Senatosu Din Komitesi Başkanı Yusuf Al-Seyyid Amer’in “Bu proje, aşırılık yanlısı grupların itibar ettiği hadislere bir cevap teşkil edecek” görüşlerine yer verildi. Sisi zihniyetini yansıtacak projenin görüşüldüğü toplantıda hazır bulunan Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma da teklifi benimsediklerini belirtti ve “Bu alanda komiteler çalışıyor. Zaman geçtikçe, insanların Kur'an hakkında daha fazla tefsir kitabına ihtiyacı var” diyerek ifsad projesine kılıf uydurmaya çalıştı.

 

 

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