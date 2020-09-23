Sisi: "Mısır halkının Hedasi Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var"

İSTANBUL (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, halkının Hedasi (en-Nahda) Barajı projesiyle ilgili endişesinin arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle on-line yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Sisi konuşmasında, "Mısır halkının dost bir ülke (Etiyopya) tarafından inşa edilen Hedasi Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var." diye konuştu.

"Sudan ve Etiyopya'daki kardeşlerimizle neredeyse 10 yılımızı titiz müzakerelerle geçirdik." diyen Sisi şöyle devam etti:

"Bu yıl boyunca, arka arkaya müzakereler yaptık ancak maalesef bu çabalar istenilen sonuçları vermedi. Nil bir tarafın tekelinde değildir ve Nil suları kardeşlerimizin haklarını da azaltmadan hayatta kalmak için bir zorunluluktur."

Libya'daki duruma da değinen Sisi, "Barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için Libya'daki bütün tarafları siyasi sürece dönmeye" çağırdı.

Sisi, "Buradan ilan ettik ve tekrarladık, Mısır, savaşın devam etmesi, Sirte ve Cufra hattı ile temsil edilen kırmızı çizginin aşılmasına milli güvenliği ve halkının selametini korumak için karşı duracaktır." ifadelerini kullandı.



