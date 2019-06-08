Sisi korkudan tir tir titriyor! Darbeciye yeni koruma kalkanı

Darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi korumak için yeni bir özel askeri güvenlik ekibinin kuruldu. Askeri güvenlik ekibindekilerin ayrıca, Libya ve Suriye'de istihbarat operasyonları yürüttüğü bildirildi.

Sessizce özel askeri güvenlik ekibi

Londra kaynaklı Al-Arabi Al-Jadeed gazetesinin haberine göre; Mısır hükümeti, darbeci Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'yi korumak ve kendisine yönelik darbe girişimlerini önlemek için sessizce yeni bir özel askeri güvenlik ekibi oluşturdu.

Yeni oluşturulan güvenlik ekibinin, Sisi'ye hizmet veren ve başında General Abbas Kamil'in bulunduğu Mısır Genel İstihbarat Güvenliği'ne (GIS) bağlı olduğu bildirildi.

Bu arada Mısır'da 2013'ten bu yana birkaç saldırının arkasında olmakla suçlanan ve geçtiğimiz hafta, Halife Hafter güçlerince Libya'da yakalanan Hişam Aşmavi, Mısır güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Diplomatik kaynaklar, Aşmavi'nin Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve yeni kurulan özel askeri güvenlik ekibi tarafından teslim alındığını belirtti.

Koruma planları gözden geçirilecek

El-Arabi El Jadeed'e bilgi veren bir kaynak, yeni kurulan özel askeri güvenlik ekibinin üyelerinin “Cumhurbaşkanının güvenliğini sağlama ve koruma planlarını gözden geçirmenin yanı sıra ülkenin yüksek düzeyini güvence altına almayı ve korumayı da içeren bir dizi görevi olduğunu" söyledi.

Kaynak, “Yeni kurulan bu güvenlik ekibinin aynı zamanda hayati tesisleri güvenceye almak ve sınır ötesi terörizmle mücadele etmekten de sorumludur" dedi.

Kaynaklar ayrıca, yeni özel kuvvetlerin Libya ve Suriye'de istihbarat ve savaş operasyonları yürüttüğünü ve Suriye'de devam etmekte olan ihtilafta yer alan Mısırlıların sorgulanmasını denetlediğini de belirtti.