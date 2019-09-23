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‘Sisi defol’ protestoları sürüyor! Firavun halka yine kurşun sıkıyor

Mısır’da 3 bin 533 kişiyi katlederek darbe yapan cunta rejimi, 6 yıl sonra yine Mısırlılara kurşun yağdırmaya başladı. Sisi rejimi, Süveyş kentindeki el-Arbain Meydanı’nda toplanan binlerce eylemciye göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti. “Sisi defol” sloganları arasında yine onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
‘Sisi defol’ protestoları sürüyor! Firavun halka yine kurşun sıkıyor

 Yakup Sarıçiçek 

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin zulmü bitmiyor... 2013’te ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbe ile indiren cunta rejimi, 6 yıl sonra yine sokaklara inen Mısırlılara kurşun yağdırmaya başladı. 

Cuma akşamı başlayan gösterilere önceki gece de devam edilirken darbeci Sisi, başkent Kahire’de gösterilere engel olmak için bütün önemli cadde ve meydanlara asker ve polis yığıp eylem yapılmasına engel olmaya çalıştı. Bu nedenle başkentte cuma akşamı gibi büyük kalabalıklar toplanamadı.

Ülkesinin paralarını kendi hesabına kullanan ve büyük yolsuzluklara imza atan Sisi’yi protesto etmek için birçok kentte gösteriler sürerken Süveyş kentindeki el-Arbain Meydanı önceki gecenin en kalabalık eylemine sahne oldu. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak “Sisi defol” diyerek istifasını talep etti.

Darbeci asker ve polis, göstericilergöz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Onlarca kişinin gözaltına alındığı eylemde kaç kişinin yaralandığı veya öldüğü konusunda bir bilgi verilmedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:18
  1. Abdulfettah es-Sisi
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YORUM YAZ

  • aliali7 dk önce
    SİSOŞ FİRAVUN SONUNUN BAŞLANGICI BU
  • FerdiFerdi47 dk önce
    Başka ülkelerin İçişlerine karışmayalim.

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