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Sağlık Şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski!
Sağlık

Şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski!

Cam şişelerdeki metal kapakların bir çok hastalığa neden olabileceğini ortaya çıktı. Hastalık risklerine karşı uyarılarda bulunan Öğretim Görevlisi Şemsettin Akgül, “Bunlardan bir tanesi de Alzheimer” dedi. Cam şişelerin plastiğe göre daha sağlıklı olduğunu hatırlatan Akgül, “Plastiğin daha sert ve parlak görünmesini sağlayan BPA dediğimiz insan sağlığı için zararlı madde var." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:36:00 -
Şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski!

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi Şemsettin Akgül, cam şişelerin metal kapakları ile plastik şişelere ilişkin uyarıda bulundu. Akgül, “Cam şişe plastiğe göre daha sağlıklı ancak cam şişelerdeki metal kapakların uzun süre kullanımı Alzheimer’ı tetikleyebilir. Plastik şişelerde bulunan BPA maddesi de östrojen hormonunu taklit ederek büyüme bozukluklarına neden olabilir” dedi. Cam şişelerdeki metal kapaklarda korozyon oluştuğunu, burada açığa çıkan metalin ise vücuda zararlı etkileri olduğunu söyleyen Akgül, “Metal ve alüminyum kapaklardaki metal iyonlar bizim için önemli bir sıvı olan suya geçebiliyor. Alüminyum da suya geçerek birçok hastalığa neden olabiliyor, bunlardan bir tanesi de Alzheimer” ifadelerini kullandı.

“Sık açılıp kapatılması tehlikeli”

Üreticilerin her iki şişeyi de ‘kullan at’ şeklinde piyasaya sunduğunu hatırlatan Akgül, şöyle konuştu: “Üreticiler ‘kullan at’ şeklinde olmasını söylüyor. Bizler de hayatımızın birer parçasıymış gibi sürekli kullanıyoruz. Bunları sürekli kullanmak da insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Kapakların sık kullanımı, çok sık açılıp kapanması tehlike yaratıyor. Alüminyum kapağı çok sık kullanıp açıp kapattığımız zaman bir beyaz peçeteyle etrafını sildiğimizde o alüminyumu somut olarak gözle görebiliyoruz.”

“Plastik daha riskli”

Cam şişelerin plastiğe göre daha sağlıklı olduğunu hatırlatan Akgül, “Plastiğin daha sert ve parlak görünmesini sağlayan BPA dediğimiz insan sağlığı için zararlı madde var. Özellikle östrojen gibi hormonların yerini alıp taklit edebiliyor. Çeşitli kalp hastalıklarından, büyüme bozukluklarına kadar birçok sağlık problemine sebep olabiliyor” dedi.

Plastikteki riskin daha fazla olduğunu belirten Akgül, “Plastik cam şişeye göre daha riskli. Kapağın contası dediğimiz plastik kısmında yoğun miktarda bakteri kolonilerine rastlayabiliriz. Bu bakteriler hastalıklara sebep olan patojen bakteriler oluyor. Durağan suda bakteri üreme gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.

Akgül, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

“Plastik şişeleri hayatımızın bir parçası şeklinde değil de kullanıp atmalıyız. Plastik şişeleri kullanırken ısı ve güneş ışığına maruz kalmaması gerekir. Patojen bakterilerin ürememesi için de çok sıklıkla kapakların değiştirilmesi gerekir. Cam şişe kullanacaksak da kapakların sıklıkla değişmesi gerekmektedir. Aynı şey, konserveler için de geçerli.”

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