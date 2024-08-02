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Gündem Şişede durduğu gibi durmuyor! İşte laikçilerin savunduğu yaşam biçiminin neticesi
Gündem

Şişede durduğu gibi durmuyor! İşte laikçilerin savunduğu yaşam biçiminin neticesi

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:25:00 - 2024-08-02 11:28:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Laikçilerin savunduğu alkolün zararı bir kez daha gözler önüne serildi.

Laikçi kesimin zararsız görüp, gençlere de özendirmeye çalıştığı alkolün insan ve çevreye olan zararı, Manavgat'ta bir kez daha kendini gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Onur I.'nın kullandığı 07 AOK 989 plakalı otomobil Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Önce İbrahim Ü.'nün kullandığı 07 SE 61 plakalı ticari araca, ardından da Salih Y.'ın kullandığı 07 YV 835 plakalı otomobile arkadan çarpan araç güçlükle durabildi.

Araç sürücüsü alkollü çıktı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 YV 835 plakalı araç sürücüsü Salih Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Duygu T. ve 07 AOK 989 plakalı araç sürücüsü Onur I., aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Ö. ve Güven K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan 07 AOK 989 plakalı araç sürücüsü Onur I.'nın yapılan alkol ölçümünde 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

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