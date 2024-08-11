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Yaşam Şişede durduğu gibi durmuyor! 3 kişi yaralandı
Yaşam

Şişede durduğu gibi durmuyor! 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 11:33:00 - 2024-08-11 11:34:04

Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçen şahıs aracıyla viyadüğe uçtu.

Bursa’da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, viraja girdiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Dündar idaresindeki 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla Asker Caddesi üzerinde seyir halindeyken, viraja geldiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta bulunan 3 kişi sıkışırken, kazayı görenler 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişi sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün 1.50 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Boşuna dememişler atalarımız, alkol öldürür, kumar söndürür diye, Tv'de yayınlanan bütün yayınlarda sigara sağlığa zararlıdır diye eski filimlerde bile puslu gösteriliyor da alkollü içki ise teşvik edilircesine her sahnede arzı endam ediyor. RÜTÜK bu işe de çare bulmalı, hep zararlarını gördükçemi alkollü içki gündeme gelecek ..
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