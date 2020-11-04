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Ekonomi Şişecam ve Anadolu Cam birleşmesine Kaleseramik'ten dava
Ekonomi

Şişecam ve Anadolu Cam birleşmesine Kaleseramik'ten dava

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:24:34 -
Şişecam ve Anadolu Cam birleşmesine Kaleseramik'ten dava

İSTANBUL (AA) - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, devraldığı Anadolu Cam Sanayii AŞ ile birleşme işlemine dair alınan kararların iptali için pay sahiplerinden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin dava açtığını bildirdi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin ortaklık aleyhine dava açılmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 30 Eylül'de tescil edilen birleşme işlemi neticesinde Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin devralındığı anımsatılarak, "Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin, anılan birleşme işleminin onaya sunulduğu 26 Ağustos tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlarının iptali için, pay sahiplerimizden Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ tarafından dava açıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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