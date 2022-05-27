Şişe dibi gözlüğü var, ama hâlâ gerçekleri görmüyor!

Darbeye "ama'lı, fakat'lı" yaklaşan ilkesiz solculardan sadece biri olan Emre Kongar, yine utanç verici bir yazıya imza attı. Kongar, Cumhuriyet'teki köşesinde 27 Mayıs darbesine "darbe" demekle birlikte, "ama" şerhini düşüp yazdıklarıyla alçak darbeyi meşrulaştırmaya çalıştı. İşte solakların omurgasızlığını bir kez daha ayan beyan ortaya koyan o yazının ilgili bölümü:

"27 Mayıs 1960 askeri darbesi, Çok Partili Düzen’in ikinci darbesidir:

İlk darbe, Menderes/DP iktidarının “Tahkikat Encümeni” yoluyla Anayasa’yı askıya alarak gerçekleştirdiği “Sivil Darbe”dir.

27 Mayıs bu darbeye karşı bir grup genç subay tarafından yapılmıştı.

Kimi yazarlar ve düşünürler, 27 Mayıs darbesi ile kabul edilen 1961 Anayasası’nın bir “Demokratik Devim” gerçekleştirdiğini vurgular.

(...) Önceleri 3 Nisan 1963 tarihinden itibaren resmi bayram olarak kutlanmış, sonra, 12 Eylül 1980 darbesinden itibaren lanetlenmiş, 19 Mart 1981’de Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla da kaldırılmıştır."