İstanbul’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşanıyor. Geceleri ise ayaz oluyor. Sıcaklık farklılığın yanı sıra İstanbullular sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde yoğun sis ile karşılaşıyor. Peki, sis niye oluyor?

Sis niye olur? İstanbul neden günlerdir sis altında?

Sis, yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir. Görüşü fazla düşürmeyen hafif sise pus denir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar güneşe engel olduğu için gündüz sıcaklıklarının artmasını engeller; deniz, kara ve hava ulaşımını büyük ölçüde olumsuz etkiler.