Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meliha Kasapoğlu, sırt ağrıları hakkında önemli bilgiler vedi

Doğru pozisyonda oturarak, belli aralıklarla çalışmaya ara vererek ve sırt egzersizleri yaparak sırt ağrılarına karşı önlem almanın mümkün olabileceğini belirten Kasapoğlu, yaşanan ağrıların başlıca nedenlerini ise stres, duruş buzuklukları, fibromiyalji semdromu, omurga patogojileri ve eğrilikleri, yansıyan ağrılar, interkostal nevralji, fıtık ve kireçlenmeler, osteoporoz ve ilthaplı romatizma rahatsızlıklarından kaynaklandığını belirtti. Yaşanan bu 9 nedeni şu şekilde açıkladı:

Stres, sabah yorgunluğu, bitkinlik, yaygın baş ağrıları ile birlikte görülebilir.

Duruş bozuklukları: Uzun süreli bilgisayar kullanımı ve uzun süreli araç kullanımı.

Fibromiyalji sendromu: Yaygın kas ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluğun çoğu kez birlikte bulunduğu kronik bir ağrı sendromudur. Özellikle sırt, boyun, omuzlarda ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın ağrıların olduğu bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en sık 25-55 yaşlar arasında ve kadınlarda daha fazla görülür.

Omurga patolojileri ve eğrileri: Kamburluk, skolyoz (ergenlik döneminde görülen omurga eğriliği), Juvenil kifoz (özellikle gelişme döneminde erkek çocuklarda görülen bir çeşit kamburluk).

Yansıyan Ağrılar:Mide ve barsak ülserleri, böbrek iltihapları, pankreas hastalıkları, kalp krizi.

Interkostal Nevralji: Kaburgaların arasındaki sinirleri içeren bir ağrı durumudur. Genellikle yanıcı ağrı olarak hissedilir.

Fıtık ve Kireçlenmeler: Boyunda ve sırtta yerleşmiş olan fıtıklar nedeniyle, fıtık ve kireçlenme ağrılarının sırta yansıması ile özellikle kürek kemikleri arasında ve altında ağrı oluşabilir.

Osteoporoz: Kemik erimesi.

İltihaplı romatizmalar: Ankilozan spondilit sırt omurlarını tutulması ve göğüs kafesinin hareketlerinin kısıtlanması ile sırt ağrısının izlenmesine neden olan romatizmal bir hastalıktır. Bunun dışında multipl myelom (kemik kaynaklı bir tümör), kemik tüberkülozu, omurga çökme kırıkları, iyileşmiş omurga kırıkları."

TEKRARLANAN SIRT AĞRILARINDA HEKİMİNİZE BAŞVURUN

Sırt ağrıları sık sık tekrarlıyorsa, günlük yaşam hareketlerini etkiliyorsa ve uyku problemlerine yol açıyorsa hekime başvurmak gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ağrı ile beraber dışkı veya idrar kaçırmanın söz konusu olması. Kasıkta ve makat bölgesinde uyuşukluk karıncalanma hissedilmesi. Kollarda ve bacaklarda ileri derecede kuvvet kaybı ve uyuşma oluşması durumunda gecikmeden hekime başvurmak gerekli" dedi.

Ofiste çalışanlarda sık görülen bir durum olan sırt ağrısını önlemek için ise, doğru oturmak ve egzersiz yapmak ağrıları sonlandırabileceğini ifade eden Kasapoğlu, çalışanın masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olması gerektiğine değindi. Oturma pozisyonunda omurganın normal kıvrımı olan 'S' şeklinin mutlaka muhafaza edilmesi ve sandalye arkalığının bunu destekleyecek tasarımda olması gerektiğine dikkat çeken Kasapoğlu, bu mesafe yoksa sandalyenin oturma derinliğinin azaltılması için sırtın arkasını ve beli destekleyen bir yastık kullanılabileceğini ifade etti. Kasapoğlu, "Sandalyelerin kol desteklerinin, omuzları hafif destekleyecek yükseklikte olmasına, omuz dirsek arası mesafenin açık olmamasına, dirsek el bileği arası mesafesinin dirsekten 90 derece açı yapacak şekilde konumlanmasına dikkat edilmelidir. Ayaklar düz olarak yere temas etmelidir. Diz 90 derece açılı olmalıdır. Eğer, ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara ek bir destek yerleştirilmelidir. Sık yapılan yanlışlardan ise uzun süre hareketsiz masa başında oturma, ekranın yerinin yanlış olması, ekran kullanımına uygun olmayan aydınlatma, dinamik ve insan anatomisine uygun olmayan sandalyenin kullanılması olarak sayılabilir" şeklinde konuştu.

SIRT AĞRISI, BASİT BİR KAS AĞRISI OLMAYABİLİR

Sırt ağrısını gidermek için reçetesiz satılan basit ağrı kesiciler sırtta oluşmuş olan iltihabi ödemi yok ederek ağrıyı azalta bileceğini ifade eden Kasapoğlu, "Genel olarak sırt ağrılı hastalar, ağrı kesici kullanarak şikayetlerin şiddetli olduğu zor dönemi atlatmaktadır. Ancak sırt ağrısının her zaman basit bir kas ağrısı olmayabileceği de akılda bulundurulmalıdır. Ağrının geçmemesi durumunda hekime başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

BEL AĞRISI İÇİN YÜZMEK SON DERECE ÖNEMLİ

Yüzmenin diğer spor branşlarına nazaran vücuda çok az stres ve yük bindirerek pek çok fiziksel problemin ilk duraklarından birisi oluğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Günlük yaşantıda, kollar kullanılarak hep öne doğru hareket etme eğiliminde olunduğu için vücudun ön tarafında bulunan kaslar arka tarafında bulunan kaslara oranla daha kuvvetli hale gelmektedir. Buna paralel olarak da bel, sırt ve boyun kaslarının çalıştırılması ihmal edilmektedir. Sırt, bel ve boyun kaslarının güçlendirilmesinde en faydalı sporların başında yüzme gelmektedir. Sırt ağrıları ve sırt problemleri için doğru bir teknikle ve özellikle sırt üstü yüzmek son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

HAMİLELİKTE SIRT AĞRISINDAN KURTULANIN YOLU, KİLO ALMAMAK

Gebelikte oluşan sırt ve bel ağrıları gebeliğin normal seyrinin bir parçası olarak gözlemlendiğini belirten Kasapoğlu, bu nedenle fazla endişelenilmemesi gerektiğini ifade etti. Gebe kalınmadan önce hareketsiz olan kalça eklemleri, doğumda bebeğin geçişini kolaylaştırmak amacı ile gebelik süresince gevşemeye başladığının altını çizen Kasapoğlu, "Gebeliğin ilerlemesiyle büyüyen karın, kas ve iskelet yapısının dengesini bozar. Sırt kaslarındaki gerilme ve kalça kemiklerindeki gevşemeler ağrılara neden olur. Fakat önemli olan bu ağrının oluşmasını engellemek için önlem almaktır. Bu önlemlerden en önemlisi gebelik sırasında fazla kilo alınmamasıdır. Alınan her fazla kilo sırta olan yükü ve bunun sonucunda ağrıyı da arttırır. Yüksek topuklu veya tamamen düztabanlı ayakkabı giyilmemelidir. Ortopedik ayakkabılar veya vücut dengesi için önerilen ayakkabılar tercih edilmedir. Ağır yük kaldırılması ve uzun süre ayakta durmamaya özen gösterilmesi, sırt desteği olmayan bir pozisyonda kesinlikle oturulmaması ve döşemesi biraz sertçe olan bir koltuğun tercih edilmesi ağrıları önlemede faydalı olabilir. Aynı şekilde geceleri fazla yumuşak olmayan bir yatakta özellikle yan yatılması önemlidir. Ağrıların şiddetlenmesi durumunda ise ılık bir banyo ya da bel ve sırta sıcak havlu uygulaması yapılabilir. Alınan tüm önlemlere rağmen ağrıların devam etmesi hekime görünmeyi gerektirir" dedi.