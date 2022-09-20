Sırtını Demirtaş'a yasladı! Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine bakın ne yaptı

Elazığ'da Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler şehrin birçok yerinde görüldü. Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.

"Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözleri hatırlatıldı.

Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözleri de afişlere yansıtıldı.

Afişlere vereceği yanıt merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutmak adına gidebileceği noktaları gösterircesine, Selahattin Demirtaş afişinin önüne geçti ve poz verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız. İnadına helalleşeceğiz." ifadeleri dikkat çekti.