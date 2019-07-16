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Sırtına kene yapışan adam hayatını kaybetti

Giresun'da sırtına kene yapıştıktan sonra, KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 71 yaşındaki adam, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

16 Temmuz 2019 Salı 17:50
Sırtına kene yapışan adam hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Sivas'ta tedavi gören Mehmet Duvarbaşı (71), hayatını kaybetti.

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Duvarbaşı'nın sırtına kene yapıştı. Durum yakınları tarafından fark edilince Duvarbaşı, Alucra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleyle kene, Duvarbaşı'nın vücudundan çıkartıldı. Evine dönen Duvarbaşı bir süre sonra rahatsızlanınca yeniden Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle 18 gün anestezi yoğun bakım servisinde tutulan Mehmet Duvarbaşı, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesine teslim edilen Duvarbaşı, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:50
  1. Sivas
  2. Giresun
  3. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
  4. Mehmet Duvarbaşı
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