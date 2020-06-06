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Sirte’de bulunan Hafter milisleri kaçtı

Libya’nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yeni bir operasyon başlatmasının ardından Darbeci General Hafter’e bağlı milislerin kaçtıkları görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:54:17 -
Sirte’de bulunan Hafter milisleri kaçtı

Libya’nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yeni bir operasyon başlatmasının ardından Darbeci General Hafter’e bağlı milislerin kaçtıkları görüldü.


Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı (UMH) güçler, başkent Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentini Darbeci General Hafter’e bağlı milislerden geri almak için operasyon başlattı. UMH’nin operasyonu başlatmasının ardından Hafter milislerinin konvoylar halinde şehirden kaçtıkları görüldü.


Öte yandan UMH, bugün Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" adlı bir operasyon başlattı.

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