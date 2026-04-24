Sirtakiye alkış, mehtere sırt: İşte CHP

Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde, çocuklardan oluşan mehteran takımı sahne aldı. Milli ruhu ve ecdat yadigarı değerleri temsil eden mehteran ekibinin gösterisi başladığı sırada, protokolde yer alan CHP il yönetimi ve beraberindeki isimler toplu halde arkalarını döndü. Çocukların bayram sevincine ve milli bir değer olan mehterana yönelik bu protesto, tören alanındaki vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Sirtakiye Gösterilen İlgi Şaşırttı

Mehter takımı geçerken sergilenen bu mesafeli ve sert tutumun aksine, sosyal medyaya yansıyan diğer görüntülerde aynı isimlerin Yunan dansı sirtakiye olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Sirtaki oynayan çocukları alkışlarla ve güler yüzle takip eden CHP'li yöneticilerin, konu mehteran olduğunda takındıkları tavır "Bu kültürel ayrımcılığın ve düşmanlığın kaynağı nedir?" sorusunu gündeme getirdi.

Çocukların Masumiyeti Siyasete Alet Edildi

Bayramın asıl sahibi olan çocukların emeği üzerinden yürütülen bu siyasi tavır, toplumun vicdanında karşılık bulmadı.

Bir yanda yabancı bir kültüre ait dansın alkışlanması, diğer yanda bu toprakların öz mirası olan mehterana sırt dönülmesi arasındaki tezat, kamuoyunda "kendi değerlerine yabancılaşma" olarak nitelendirildi. Siyasetin çocukların masumiyeti ve milli değerler üzerinden yapılmaması gerektiği yönündeki eleştiriler çığ gibi büyüyor.