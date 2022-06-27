Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm
Akne, ciltteki kontrolsüz sivilce görünümüdür ve vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Yüzden sonra en yaygın yer sırt bölgesidir. Ve en zoru bundan tamamen kurtulmaktır.
Birçok profesyonel yolu kullanarak sırt sivilceleri bir süre yok olabilir, ancak birkaç hafta sonra geri döner. Sırttaki akne, en hassas kısımdır çünkü en çok teri emen bölgedir sırt ve duş aldığımızda bile şampuan ve kalıntılar da akne sorununu ağırlaştırır.
Sırtta Sivilce Neden Çıkar?
Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni, sırtında çıkan ölü deriler, cildinin yağlanmasıyla ortaya çıkan bakterilerle birleşerek gözeneklerine dolar. Tıkanan gözenekler de vücudunda sivilce oluşturmaya müsait bir hale gelir.
Sırtta çıkan sivilceler neyin habercisi?
Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni bakterilerden ve cildin gözeneklerinin tıkanmasından kaynaklanır. Yüz bölgesinde çıkan sivilceler gibi sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin sebebi de yağlanmadır. Cildin yağlanması sivilce oluşumunu da arttırmaktadır
Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm
Günlük banyo yapmak sırt sivilcelerini azaltabilir, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Ek olarak, pamuklu giysilerin kullanımı da sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Hava her değiştiğinde ve ıslak havalarda sorun yeniden başlar.
Sırttaki sivilce sorunumu çözebilmek için ben bir araştırma yaptım ve bir kaç doğal ev yapımı ilaç buldum. Ev yapımı doğal karışımların iyi tarafı ise her iki durumda da çözümü daha da kötüleştirmemesi.
1. Deniz tuzu
Deniz tuzu, fazla yağı ve nemi emme yeteneğine sahiptir, böylece akne gelişimini önler. Bununla birlikte, bakteriler kuru koşullarda büyümeyecek ve kalan bakteri kolonileri hayatta kalamayacaktır. Aslında, en iyi sonuçlar için organik deniz tuzu kullanmak gereklidir.
Malzemeler
- Deniz tuzu (2-3 bardak)
- Su
- Nemlendirici - Yağ
Hazırlanışı
Küveti normal suyla doldurun ve banyo suyuna 2 ila 3 bardak deniz tuzu ekleyin. Vücudunuzu küvete 20-30 dakika daldırın. Su ile durulayın ve daha sonra vücudu kurutmak için temiz bir havlu kullanın. Akneleri kötüleştireceği için çok sert ovmayın. Cildinize doğru nemlendiriciyi uygulayın veya sadece hindistancevizi yağı vücudu nemlendirmeye yardımcı olur. Bu banyoyu yatmadan önce her gün alın. Bir sprey şişesine 2-3 yemek kaşığı deniz tuzu koyup sırta uygulamakta başka bir basit yol olabilir. Günde iki kez sırtınıza püskürtün, sonra pamuklu bir bezle kurulayın. Epsom tuzu deniz tuzu yerine de kullanılabilir.
2. Elma sirkesi
Elma sirkesi ayrıca akne tedavisine ve enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olur. Aslında, elma sirkesi antiseptik, antibakteriyeldir ve cildin pH’ını kontrol eder, bu da mikropların büyümesini azaltır.
Malzemeler
- elma sirkesi
- Soğuk su
Hazırlanışı
Yarım bardak elma sirkesi ve yarım bardak suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Banyo yapmadan 20-30 dakika önce püskürtün. Ayrıca yatmadan önce püskürtebilir ve pamuklu giysiler giyebilirsiniz. Buzdolabında saklayabilir ve gerektiğinde soğuk kullanabilirsiniz.
3. Karbonat
Karbonat her türlü enfeksiyon tedavisine yardımcı olan antiseptik madde ve en etkili anti-inflamatuar içeriğe sahiptir. Bununla birlikte, foliküllerde yağ üretimini azaltır ve böylece sırtınızdaki bakterileri ortadan kaldırır.
Malzemeler
- Karbonat
- su
- Nemlendirici krem
Hazırlanışı
Bir kaseye bir çorba kaşığı karbonat alın ve suyla ince bir macun yapın. Birkaç dakika bekleyin ve ardından pamuk topları veya bir fırça kullanarak aknelerin üzerine uygulayın. Şimdi soğuk suyla banyo yapın. Akne belirtisi kalmayana kadar aynı işlemi günlük olarak tekrarlayın.