Birçok profesyonel yolu kullanarak sırt sivilceleri bir süre yok olabilir, ancak birkaç hafta sonra geri döner. Sırttaki akne, en hassas kısımdır çünkü en çok teri emen bölgedir sırt ve duş aldığımızda bile şampuan ve kalıntılar da akne sorununu ağırlaştırır.

Sırtta Sivilce Neden Çıkar?

Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni, sırtında çıkan ölü deriler, cildinin yağlanmasıyla ortaya çıkan bakterilerle birleşerek gözeneklerine dolar. Tıkanan gözenekler de vücudunda sivilce oluşturmaya müsait bir hale gelir.

Sırtta çıkan sivilceler neyin habercisi?

Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni bakterilerden ve cildin gözeneklerinin tıkanmasından kaynaklanır. Yüz bölgesinde çıkan sivilceler gibi sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin sebebi de yağlanmadır. Cildin yağlanması sivilce oluşumunu da arttırmaktadır

Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm

Günlük banyo yapmak sırt sivilcelerini azaltabilir, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Ek olarak, pamuklu giysilerin kullanımı da sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Hava her değiştiğinde ve ıslak havalarda sorun yeniden başlar.

Sırttaki sivilce sorunumu çözebilmek için ben bir araştırma yaptım ve bir kaç doğal ev yapımı ilaç buldum. Ev yapımı doğal karışımların iyi tarafı ise her iki durumda da çözümü daha da kötüleştirmemesi.

1. Deniz tuzu

Deniz tuzu, fazla yağı ve nemi emme yeteneğine sahiptir, böylece akne gelişimini önler. Bununla birlikte, bakteriler kuru koşullarda büyümeyecek ve kalan bakteri kolonileri hayatta kalamayacaktır. Aslında, en iyi sonuçlar için organik deniz tuzu kullanmak gereklidir.

Malzemeler

Deniz tuzu (2-3 bardak)

Su

Nemlendirici - Yağ

Hazırlanışı

Küveti normal suyla doldurun ve banyo suyuna 2 ila 3 bardak deniz tuzu ekleyin. Vücudunuzu küvete 20-30 dakika daldırın. Su ile durulayın ve daha sonra vücudu kurutmak için temiz bir havlu kullanın. Akneleri kötüleştireceği için çok sert ovmayın. Cildinize doğru nemlendiriciyi uygulayın veya sadece hindistancevizi yağı vücudu nemlendirmeye yardımcı olur. Bu banyoyu yatmadan önce her gün alın. Bir sprey şişesine 2-3 yemek kaşığı deniz tuzu koyup sırta uygulamakta başka bir basit yol olabilir. Günde iki kez sırtınıza püskürtün, sonra pamuklu bir bezle kurulayın. Epsom tuzu deniz tuzu yerine de kullanılabilir.

2. Elma sirkesi

Elma sirkesi ayrıca akne tedavisine ve enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olur. Aslında, elma sirkesi antiseptik, antibakteriyeldir ve cildin pH’ını kontrol eder, bu da mikropların büyümesini azaltır.

Malzemeler

elma sirkesi

Soğuk su

Hazırlanışı

Yarım bardak elma sirkesi ve yarım bardak suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Banyo yapmadan 20-30 dakika önce püskürtün. Ayrıca yatmadan önce püskürtebilir ve pamuklu giysiler giyebilirsiniz. Buzdolabında saklayabilir ve gerektiğinde soğuk kullanabilirsiniz.

3. Karbonat

Karbonat her türlü enfeksiyon tedavisine yardımcı olan antiseptik madde ve en etkili anti-inflamatuar içeriğe sahiptir. Bununla birlikte, foliküllerde yağ üretimini azaltır ve böylece sırtınızdaki bakterileri ortadan kaldırır.

Malzemeler

Karbonat

su

Nemlendirici krem

Hazırlanışı

Bir kaseye bir çorba kaşığı karbonat alın ve suyla ince bir macun yapın. Birkaç dakika bekleyin ve ardından pamuk topları veya bir fırça kullanarak aknelerin üzerine uygulayın. Şimdi soğuk suyla banyo yapın. Akne belirtisi kalmayana kadar aynı işlemi günlük olarak tekrarlayın.