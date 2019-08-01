Sırt çantasından uyuşturucu çıktı Van'da otobüste seyahat eden Afganistan uyruklu zanlının sırt çantasında 170 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde, sırt çantasında uyuşturucu bulunan Afganistan uyrukluzanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri,Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Sırt çantasında15 adet streç filmle sarılı 170 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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