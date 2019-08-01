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Sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Van'da otobüste seyahat eden Afganistan uyruklu zanlının sırt çantasında 170 gram metamfetamin ele geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
Sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde, sırt çantasında uyuşturucu bulunan Afganistan uyrukluzanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri,Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. 

Sırt çantasında15 adet streç filmle sarılı 170 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
  1. Van'ın Muradiye ilçesi
  2. Afganistan uyruklu
  3. Van-Erciş kara yolu
  4. metamfetamin
  5. sırt çantası
  6. Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri

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