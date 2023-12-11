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Yaşam Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Tayvan'da akılalmaz olay! 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı!
Yaşam

Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Tayvan'da akılalmaz olay! 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 20:47:00 - 2023-12-11 20:52:51
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Tayvan'da akılalmaz olay! 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı!

Tayvan ülkesinde sırt ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 20 yaşında bir genç böbreklerinde, 300’den fazla böbrek taşı bulundu! Ameliyatın yapıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, Yu’nun su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi.

Tayvan’da sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki bir gencin böbreklerinde, 300’den fazla böbrek taşı tespit edildi. Ameliyatın yapıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, Yu’nun su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi.

Tayvan’ın güneyinde yer alan Tainan şehrinde 20 yaşındaki Xiao Yu sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda böbreklerinde çok sayıda böbrek taşı tespit edilen Yu acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Yu’nun böbreklerinden 0.5-2 cm boyutlarında 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı.
Ameliyatın yapıldığı Chi Mei Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Yu’nun su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi. Xiao Yu’nun beslenme alışkanlıklarının kötü olduğunu vurgulayan Chi Mei Hastanesi'ndeki doktorlar ise, Tayvanlılara daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri ve bol bol su içmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Chi Mei Hastanesi Ürologu Lin Tsai-yang, Tayvan'daki erkeklerin yüzde 14,9'unda, kadınların ise yüzde 4,3’ünde böbrek taşı oluşma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

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