Sırplar hükümete karşı ayaklandı
Sırbistan’da koronavirüs salgını sonrasında hükümetin alacağı tedbirlere karşı halk ayaklanmış durumda.
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrasında birçok ülkenin belli kısıtlamalarla hastalıkla mücadele ettiği süreçte Sırbistan halkı tedbirlere karşı prtesto ve yürüyüşler düzenliyor.
Şu an 15 binin üzerinde vaka görülen ve 352 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Sırbistan’da vakaların hızlı artışı nedeniyle salgın tedbirleri uygulamaya koyulurken halk meclis binası etrafında polislerle taşlı sopalı çatışmaya girdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç 2 gece süren protesto ve gösterilerinin ardından yeniden kilitlenme planlarında geri adım attı.
Gösteriler koronavirüs salgını tedbirlerinin geri çekilmesinin ardından hükümet karşıtı slogan ve pankartlarla devam ediyor.