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Aktüel Sırp ve Kosovalı liderler Belgrad-Priştine Diyaloğu için bir araya geldi
Aktüel

Sırp ve Kosovalı liderler Belgrad-Priştine Diyaloğu için bir araya geldi

Liderler, Brüksel'deki görüşme öncesi ortak bildiri ile AB entegrasyonuna bağlı olduklarını vurguladı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:39:38 -
Sırp ve Kosovalı liderler Belgrad-Priştine Diyaloğu için bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna bağlılıklarını vurguladı.

Vucic ve Hoti, Brüksel'de, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Yüksek Temsilcisi Miroslav Lajcak ile diyalog süreci kapsamında bir araya geldi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, iki lider, Belgrad-Priştine Diyalog Toplantısı öncesinde yayımladıkları ortak bildiride, AB ile entegrasyona en üst seviyede öncelik verdiklerini ve AB kolaylaştırıcılığında yürütülen diyalog süreci için çaba göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Liderlerin yükümlülükleri doğrultusunda AB ile aynı çizgide ilerlemek için çabalarını artıracakları kaydedilen açıklamada, bu çerçevede ABD ile geçen hafta mutabakata vardıkları belgelerin kapsamlı ve ilişkilerin normalleştirmesi konusunda bağlayıcılığı bulunan bir anlaşmaya katkı yapabileceğine işaret edildi.

- Sırbistan-Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına rağmen Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramış, temmuz ayında ise Brüksel'de yapılan toplantı ile yeniden başlatılmıştı.

ABD de iki ülke arasındaki sürece dahil olurken, geçen hafta Vucic ve Hoti, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende "iki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasını imzalamıştı.



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