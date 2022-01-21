Sırp polisinden namaz kılan Boşnaklara para cezası!

Saraybosnalı Bajro Cavcic ve Din Kültürü Öğretmeni Semir Vatric, yanlarında 20 çocuk ile birlikte Trebevic Dağı'na geziye gittiklerinde provokatif eylemlere maruz kaldıklarını belirterek “Öğlen namazı vakti gelmişti, bulunduğumuz yerde namaz kılacak bir yerimiz olmadığı için insanları rahatsız etmeyeceğimiz bir alana doğru gittik ve orada cemaat olarak öğle namazını kıldık.” dedi.

Cavcic, “Geziyi bitirip şehre dönmek için teleferiğe doğru giderken yolda polis ekipleri tarafından durdurulduk. Polis memurları, hakkımızda şikayet olduğunu söyledi. Bize “halka açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunmak” suçlamasıyla, 50 avro para cezası kestiler. Polis memurlarına bu yaklaşımın yasal olmadığını ve uygunsuz herhangi bir davranışta bulunmadığımızı, sadece ibadetimizi yerine getirdiğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

“Bizim bölgemizde namaz kılmanız yasak”

Cavcic, “Polis memurlarına, yaptıklarının doğru olmadığını, bir suç işlemediğimizi ve bu kadar çocuğu ayakta bekletmeye hakları olmadığını söylememiz üzerine, polis memurlarından birisi ‘burası bizim bölgemiz, burada namaz kılamazsınız' şeklinde açıklama yaptı.” diye konuştu.

Din Kültürü Öğretmeni Vatric, şöyle devam etti:

“Yaşanan bu olay üzerine amirleri ile konuşmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine polis memurları, Zeljko İvetic isimli amirlerini aradılar. Amirlerine bu yaptıklarının karşılığını bulacağını ve mahkemeye başvuru yapacağımızı söyledim.”

Vatric, “Kısa süre içerisinde amirleri Zeljko İvetic olay yerine gelerek, polis memurlarına kestikleri cezayı geri çekmelerini ve cezanın iptal edileceğini söyledi. Bizden kestikleri ceza belgesini geri vermemizi talep ettiler. Kendilerine belgeyi geri vermeyeceğimizi ve gerekli işlemleri başlatacağımızı belirttik.” dedi.

Yaklaşık 5 saat, soğukta ve dağın tepesinde 20 çocukla ayakta bekletildiklerini anlatan Vatric, “Dönüş yapmak için teleferiğe doğru gittik ancak kapanmıştı ve tüm yolu yaya olarak geçip şehre inmek zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.